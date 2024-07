„Twisters” to nie bajka. Ta opowieść o łowcach tornad wiernie portretuje ich pracę

Casey jest słynny wśród reprezentantów swojego fachu. Jedna z głośnych historii z jego udziałem rozegrała się w maju 2013 r. Mężczyzna wraz z innymi łowcami poruszali się specjalnym opancerzonym pojazdem własnej konstrukcji do przechwytywania tornad. Dzięki niemu można było z bliska obserwować i fotografować trąby powietrzne. Jednak pewnego razu trio znalazło się w samym środku żywiołu - wjechali w sam wir, pędzący z zawrotną prędkością. Wówczas mogli sfilmować tornado... od środka. Zewnętrzne urządzenia pomiarowe zostały zniszczone, gdy zanotowały prędkość 240-280 km/h. Ostateczna, prawdziwa prędkość, pozostaje nieznana. W samochód uderzyły wtedy szczątki pobliskiej farmy, uszkadzając drzwi i właz.



Z definicji łowcy tornad to osoby, które - zazwyczaj dla osobistej „frajdy” i adrenaliny, choć czasem również zawodowo - ścigają różne rodzaje silnych trąb powietrznych i burz. Zjawisko sięga końcówki lat 40., a już w latach 70. w USA powstał rządowy projekt łowców burz. W niektórych krajach istnieją zresztą organizacje, które je zrzeszają. Jedna z nich powstała w Polsce - nazywa się Skywarn Polska.



Ukazana w filmie praca łowców jest zatem ukazana w wiarygodny, autentyczny sposób. Wszystkie tornada w "Twisters" były zresztą zainspirowane co najmniej jednym autentycznym tornadem, a do celów filmu zostały odtworzone dzięki połączeniu efektów specjalnych i komputerowych. Współpraca z ekspertami to jedno, warto jednak wiedzieć, że wśród materiałów źródłowych filmowców znalazły się oryginalne nagrania superkomórek burzowych i prawdziwych tornad, nagrane przez konsultantów technicznych, głównie przez zawodowego łowcę - Seana Caseya.



Sean to spec jeśli chodzi o zbliżanie się do burz i ich nagrywanie, dlatego też ekipa zleciła mu poszukiwanie tornad do celów filmu. Ten jeździł i nagrywał jak najwięcej materiału za pomocą kamer ręcznych, na statywach i dronów. To dzięki nim twórcy wizualnych efektów otrzymali tak autentyczne materiały.



Casey jest słynny wśród reprezentantów swojego fachu. Jedna z głośnych historii z jego udziałem rozegrała się w maju 2013 r. Mężczyzna wraz z innymi łowcami poruszali się specjalnym opancerzonym pojazdem własnej konstrukcji do przechwytywania tornad. Dzięki niemu można było z bliska obserwować i fotografować trąby powietrzne. Jednak pewnego razu trio znalazło się w samym środku żywiołu - wjechali w sam wir, pędzący z zawrotną prędkością. Wówczas mogli sfilmować tornado... od środka. Zewnętrzne urządzenia pomiarowe zostały zniszczone, gdy zanotowały prędkość 240-280 km/h. Ostateczna, prawdziwa prędkość, pozostaje nieznana. W samochód uderzyły wtedy szczątki pobliskiej farmy, uszkadzając drzwi i właz.



Z definicji łowcy tornad to osoby, które - zazwyczaj dla osobistej „frajdy” i adrenaliny, choć czasem również zawodowo - ścigają różne rodzaje silnych trąb powietrznych i burz. Zjawisko sięga końcówki lat 40., a już w latach 70. w USA powstał rządowy projekt łowców burz. W niektórych krajach istnieją zresztą organizacje, które je zrzeszają. Jedna z nich powstała w Polsce - nazywa się Skywarn Polska.



Łowcy są zatem pasjonatami niezwykłych i niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Najczęściej przewidują ich nadejście, a następnie jadą w miejsca, w których mogą wystąpić, by móc je tam obserwować - często ryzykując przy tym życie. Nie jest to jednak wyłącznie niebezpieczna zabawa - celem łowców jest też przewidywanie, gdzie zjawisko się pojawi i jakie może przynieść konsekwencje. Dzięki temu mogą informować mieszkańców danego terenu, że zbliża się do nich zagrożenie. Oczywiście z roku na rok tropienie tornad jest coraz łatwiejsze - wszystko dzięki rozwojowi technologii (specjalne radary), która pozwala badać i obserwować te zjawiska z wielką dokładnością, a w efekcie precyzyjnie ostrzegać o nich innych ludzi. W gruncie rzeczy jest to zatem wymagająca zaangażowania pasja, która nieraz uzupełnia stan powszechnej wiedzy i pomaga.



W wywiadzie dla „Focusa” z 2009 r. tornadoznawca, dr Josh Wurman, który przez lata współpracował z Caseyem, powiedział, że jedną z najtrudniejszych rzeczy w tym fachu jest przewidzenie pojawienia się tornada.