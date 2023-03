Oto nowy rozdział w historii Netfliksa. Obejrzycie program na żywo

Netflix pisze historię streamingu we współpracy z Chrisem Rockiem. Tak, to ten gość, który dostał w twarz od Willa Smitha podczas zeszłorocznych Oscarów. Do tej pory nie zabierał głosu w tej sprawie. Według nieoficjalnych doniesień podczas emitowanego na żywo na platformie występu ma się to zmienić. W końcu poznamy więc jego humorystyczne spojrzenie, na to co się wydarzyło.