"Warszawianka" zmierza na SkyShowtime. Co jeszcze pojawi się w serwisie?

"Warszawianka" w reżyserii Jacka Borcucha na podstawie scenariusza Jakuba Żulczyka to tragikomiczna historia Franka "Czułego" Czułkowskiego, czterdziestoletniego playboya, który jest równocześnie miejską legendą. Czuły to nie tylko imprezowicz, często nieodpowiedzialny, ale także niezwykły uwodziciel, marzyciel, obdarzony talentem pisarskim i przyjaciel każdego. Walcząc z rzeczywistością po stracie wszystkiego, próbuje znaleźć sens we współczesnym świecie, czemu towarzyszą najciekawsze postaci w mieście.