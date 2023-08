Obojętnie, jak dobry Steve Buscemi by nie był, pierwsze skrzypce ewidentnie gra tu John Cena w rozczochranej fryzurze. Udowadnia tym samym, że obok Dwayne'a Johnsona jest najlepszym wrestlerem, który przerzucił się na aktorstwo (dajcie spokój, Dave Bautista znajduje się w ogóle poza stawką). Ewidentnie świetnie się w swojej roli bawi, pozwalając sobie na karykaturalne przerysowywanie bohatera. Do pijackiego pojedynku staje z zaciętym wyrazem na twarzy, jakby miał grać w rosyjską ruletkę. Gdy teściu nie chce go zaakceptować, łzy w oczach tej kupy mięśni się zbierają. I, co zresztą najważniejsze, z pełnym luzem podchodzi do każdego niebezpieczeństwa, bo przecież wciela się w twardego strażnika leśnego (i byłego żołnierza z 42 potwierdzonymi zgonami). Do perfekcji opanował wyciąganie żartu z powagi Rona. Chociażby dla niego warto ten film obejrzeć.



Film "Wakacyjni przyjaciele 2" obejrzycie na Disney+.