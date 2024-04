Skasowany serial Netfliksa jednak powróci? Fani mają swoją teorię

"Julie and the Phantoms" opowiada historię tytułowej nastolatki, która niegdyś kochała muzykę. Po śmierci matki straciła jednak do niej serce. Wszystko zmienia się, gdy w studiu natyka się na duchy niespełnionych za życia artystów. Chłopaki nakłaniają ją, aby założyła z nimi nietypowy zespół, na co główna bohaterka przystaje.



"Julie and the Phantoms" było pierwszą dużą produkcją Netfliksa zrealizowaną z Kennym Ortegą - twórcą "High School Musical". Serial zadebiutował w listopadzie 2020 r. i niestety nie cieszył się wystarczającą dla serwisu popularnością. Platforma postanowiła więc tytuł skasować. Nie tak jednak od razu, bo smutna dla fanów informacja pojawiła się dopiero w grudniu 2021 r. Miłośnicy produkcji stracili już nadzieję na jej odnowienie, którą ostatnio odzyskali.