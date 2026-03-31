Widzowie kłócili się o ten film. Zaraz trafi do VOD

"Wichrowe wzgórza" można już chyba nazwać jednym z najbardziej kontrowersyjnych filmów tego roku. Produkcji w reżyserii Emerald Fennell udało się podzielić, a w niektórych przypadkach nawet i porządnie skłócić widzów. Ci, którzy nie widzieli jeszcze wspomnianego obrazu, w końcu będą mogli przekonać się, o co tyle krzyku - luźna adaptacja powieści Emily Bronte trafi do VOD.

Anna Bortniak
Mało kto spodziewał się, że "Wichrowe wzgórza" aż tak spolaryzują opinię publiczną, i to w aż taki sposób. Ci, którym spodobał się film, chwalili przede wszystkim wizualne i dźwiękowe strony filmu, które wykreowały duszny i oniryczny klimat produkcji. Zadowoleni widzowie docenili również fakt, że Margot Robbie i Jacob Elordi sportretowali swoich bohaterów w doskonały sposób, budując relację pełną sprzecznych emocji, chemii i pożądania.

Z drugiej zaś strony na "Wichrowe wzgórza" spadła również ogromna krytyka. Pojawiły się głosy, że estetyka estetyką, ale brak psychologicznego ciężaru sprawia, że film staje się po prostu pusty i znaczenie odstaje od swojego książkowego pierwowzoru. Mimo że od początku wiadomym było, że Fennell luźno adaptuje powieść Bronte, wzbogacając historię o interpretacje i odczucia nastoletniej siebie, to krytycy uznali, że przez tę radykalną ingerencję bohaterowie zostali spłaszczeni. Podkreślali również, że reżyserka pominęła kluczowe w książce kwestie klasowe, rasowe czy statusowe, przez co ich oceny należały do tych niższych.

Wichrowe wzgórza - gdzie obejrzeć online? Data premiery już jest

"Wichrowe wzgórza" odbiły się zatem szerokim echem w branży filmowej, co najpewniej jeszcze bardziej zachęca widzów do tego, by się z tym filmem zapoznać. Produkcja zadebiutowała w polskich kinach 13 lutego, na dzień przed Walentynkami, a już niecałe 2 miesiące później trafi do VOD. Luźna adaptacja klasycznej powieści Bronte będzie dostępna już 1 kwietnia dla użytkowników serwisu Apple TV.

Na początek film będzie dostępny wyłącznie w ramach zakupu w cenie 64,99 zł. Na możliwość wypożyczenia, a następnie obejrzenia w ramach abonamentu trzeba będzie jednak jeszcze trochę poczekać. W związku z tym, że produkcja jest dystrybuowana przez Warner Bros. Pictures, za jakiś czas trafi ona do oferty serwisu HBO Max. Na ten moment nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie się to wydarzy.

Fabuła filmu "Wichrowe wzgórza", który jest luźną adaptacją powieści Bronte o tym samym tytule, skupia się na historii miłosnej Catherine Earnshaw (Robbie) oraz Heathcliffa (Elordi). Mężczyzna jako dziecko został przygarnięty przez ojca Cathy, przez co wraz ze swoją małą towarzyszką spędzał w dzieciństwie mnóstwo czasu. Gdy jednak po latach los rozdziela dwoje zakochanych, Heathcliff przeobraża się w ponurego i zgorzkniałego mężczyznę, który pragnie tylko jednego: zemsty.

31.03.2026 15:45
