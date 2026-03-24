Serialowy One Piece ma mieć 12 sezonów? Nie kupuję tego, Netflix też nie kupi

One Piece i aż 12 sezonów? Nie łudźcie się

To fascynująca wizja - bliżej jej jednak do pięknego marzenia niż planu, który faktycznie ma szansę doczekać się realizacji. Bądźmy rozsądni: dwanaście sezonów wydaje się całkowicie poza zasięgiem platformy. Weźmy pod uwagę, że „Virgin River”, nieporównywalnie tańszy serial (budżet „One Piece” to ok. 18 mln dol. na odcinek), ustanowi zaraz rekord długości seriali fabularnych Netfliksa przy 8. sezonie w przyszłym roku. A serwis jest przecież bezlitosny - budżet serialu fantasy będzie tylko rósł, zatem jeśli wyniki oglądalności zaczną spadać, produkcja zostanie błyskawicznie anulowana. Nawet 6 sezonów wydaje się już zatem bardzo ambitnym celem.

Mimo że między pierwszym a drugim sezonem minęło 2,5 roku, spadek oglądalności nie był drastyczny - zwłaszcza na tle innych produkcji (dla porównania: 2. sezon „Wednesday” stracił około połowę widowni). Ale jednak nastąpił: sequel „One Piece” zanotował 16,8 mln wyświetleń w ciągu pierwszych czterech dni, podczas gdy „jedynka” nabiła ich 18,5 mln. Przy tak długofalowych planach i konieczności zwiększania budżetu, należy oczekiwać wzrostów lub chociaż stabilnej widowni. Dla porównania, „Gra o tron” - produkcja o zbliżonym w pewnym momencie budżecie - z roku na rok poszerzała liczbę odbiorców. Tymczasem „One Piece” nie zdołało nawet osiągnąć 1. miejsca w amerykańskim TOP 10 (choć globalnie radziło sobie lepiej). Przypomnę też, że największe serialowe hity platformy - „Stranger Things” czy „The Crown” - kończyły się na 5. czy 6. serii.



Warto też zwrócić uwagę na inny „drobiazg” - gdyby serial rzeczywiście miał trwać 12 sezonów, odtwórca roli Luffy’ego dobiłby w tym czasie do czterdziestki.



Serialowe „One Piece” od początku było niezwykle trudnym projektem - ze względu na ogrom materiału źródłowego (manga i anime) oraz koszty i czas potrzebne, by opowiedzieć całość. Oczywiście pierwotnie wcale nie zakładano, że serial dotrze do samego końca historii; niedawno twórca mangi, Eiichiro Oda, przyznał, że ma własną wizję punktu, w którym wersja aktorska powinna się zakończyć, choć nie zdradził szczegółów.



Jaki scenariusz jest najbardziej prawdopodobny? Zamiast porywać się z motyką na słońce, czyli na adaptację całości mangi (aż do jej jeszcze nieukończonego finału), bardziej logicznym rozwiązaniem byłoby zakończenie serialu w okolicach słynnej sagi Marineford i następującego po niej przeskoku czasowego - naturalnego punktu kulminacyjnego tej historii.



Celem pozostaje zatem to, by netfliksowe „One Piece” trwało tak długo, jak tylko będzie to możliwe. Póki co fani je uwielbiają - co w przypadku aktorskich adaptacji anime jest rzadkością - chwaląc idealny casting i dużą wierność oryginałowi. Trudno jednak wyobrazić sobie kontynuowanie tytułu przez kolejnych kilkanaście lat.



Pamiętajmy, że wspomniane wypowiedzi twórców to raczej coś na kształt wyrażenia swych ambicji i nadziei, a nie żadne oficjalne deklaracje i plany, na które Netflix dał zielone światło. Platforma nigdy nie ogłosiła planu na 12 sezonów, a serial rozwijany jest etapami.



Na razie pewne jest jedno: 3. sezon już powstaje i będziemy na niego czekać znacznie krócej, niż przyszło nam czekać na „dwójkę”.

Michał Jarecki 24.03.2026 13:02

