Miniseriale na Wielkanoc. Co obejrzeć w długi weekend? 5 propozycji

Jak Wielkanoc, to sałatka jarzynowa, a jak długi weekend, to wciągające miniseriale, które pochłoniecie z prędkością światła, podobnie jak wielkanocne pyszności. Po świątecznej uczcie, owszem, warto pospacerować i zaczerpnąć świeżego powietrza, ale po powrocie do domu nie ma na co czekać - to doskonały moment na to, aby nadrobić nowości w streamingu i długo odkładane seriale. Oto 5 propozycji, na które warto rzucić okiem podczas wielkanocnej laby.