Co różni kinową i rozszerzoną wersję Władcy Pierścieni? Sprawdzamy

Nie ma chyba zakątku globu, w którym nie byłaby znana nazwa "Władca Pierścieni". Seria powieści napisanych przez J. R. R. Tolkiena została niemal ćwierć wieku temu przełożona na język kina, czego efektem były trzy filmy, mające premierę w krótkim odstępie czasowym: na początkach 2002, 2003 i 2004 roku. Nakręcił je Peter Jackson, który po zakończeniu trylogii nie rozstał się na amen z tym światem - w latach 2012-14 na wielki ekran zagościł kolejny "pakiet" trzech filmów z serii "Hobbit".

Trylogia Władcy Pierścieni: co odpadło w montażowni?

Każdy z filmów trylogii - "Drużyna Pierścienia", "Dwie wieże", "Powrót króla" - ma swoją rozszerzoną wersję reżyserską. Samo zjawisko nie jest czymś nowym w świecie kina i niejeden film istnieje w tym dualizmie: jeden z nowszych przypadków to chociażby "Napoleon" Ridleya Scotta. Wracając jednak do "Władcy Pierścieni" i sumując metraże: wszystkie części w wersji rozszerzonej trwają łącznie 702 minuty. To znaczna różnica, bowiem gdy razem policzyć kinowe wersje, mielibyśmy 558 minut. Użycie prostej matematyki oznacza, że mamy do czynienia ze 144 minutami dodatkowego materiału. Paradoksalnie z metrażu "dodatków" dałoby się stworzyć osobny film.

Drużyna Pierścienia: 178 minut - wersja kinowa, 228 minut - wersja reżyserska

178 minut - wersja kinowa, 228 minut - wersja reżyserska Dwie wieże: 179 minut - wersja kinowa, 223 minuty - wersja reżyserska

179 minut - wersja kinowa, 223 minuty - wersja reżyserska Powrót króla: 201 minut - wersja kinowa, 251 minut - wersja reżyserska

Istnienie wersji rozszerzonych siłą rzeczy oznacza, że te kinowe należy uznać za ukrócone, pozbawione niektórych scen, wyciętych w montażowni. W przypadku "Drużyny Pierścienia" rozszerzona wersja pokazuje m.in. większy wgląd w scenę śmierci Isildura, wydłużono też rozmowę Froda i Gandalfa na wozie. Pełno jest takich momentów, które odpadły przy tworzeniu wersji kinowej, ale z pewnością jednym z ważniejszych jest ten, w którym tytułowa Drużyna otrzymuje dary przed wyruszeniem w drogę, kolejnym zaś: moment, w którym Aragorn odwiedza grób swojej matki.

Rozszerzone "Dwie wieże" również zawierają kilkanaście dodatkowych oraz rozbudowanych względem kinowej wersji, scen. Rzucają one bardziej urozmaicone światło m.in. na Rohirrimów, Aragorna, widz dostaje także dodatkową scenę z Merrym i Pippinem, jeszcze bardziej wzmocnioną obrazem opowieść Sarumana, czy też retrospekcje Faramira w odniesieniu do jego relacji z bratem Boromirem.

Jak za to sprawy się mają w przypadku grande finale, czyli "Powrotu Króla"? Popularne są głosy o niezrozumieniu decyzji o wycięciu niektórych elementów filmu. Co nie znalazło się w kinowej wersji? Mowa chociażby o rozmowie Gandalfa z Sarumanem, uwięzionym w wieży Orthank, znalezieniu na polu bitewnym przez Eomera ciała swojej siostry Eowiny, czy konfrontacji Aragorna z Rzecznikiem Saurona.

Władca Pierścieni: nowe filmy z serii

W tej chwili nad kolejnymi produkcjami spod "LOTR"-owskiego szyldu pracują Andy Serkis oraz Stephen Colbert. Pierwszy z nich reżyseruje "Polowanie na Golluma", w których zobaczymy m.in. samego Serkisa w tytułowej roli, powracających Elijaha Wooda (Frodo) i Iana McKellena (Gandalf), a także Kate Winslet oraz najprawdopodobniej Leo Woodalla, nowego odtwórcę roli Aragorna.

Jeśli chodzi zaś o projekt Colberta, nosi on nazwę "Cień przeszłości", "patronuje" mu sam Peter Jackson oraz Warner Bros. Colbert, wraz z Philippą Boyens i Peterem McGee pisze scenariusz. Widać, że dziedzictwo oryginalnej trylogii wciąż jest żywe - zobaczymy, czy nadchodzące filmy z serii zbliżą się do jakości swoich poprzedników.

Więcej o adaptacjach klasyki literatury poczytasz na Spider's Web:

Adam Kudyba 18.04.2026 11:00

