Nowy film twórcy "Ślepnąc od świateł" zawalczy o Orła. Kiedy premiera "Wrooklyn Zoo"?

To jest mój najbardziej osobisty projekt fabularny. Ten film jest dla mnie pretekstem do powrotu do młodzieńczego okresu, który w obliczu dobijania do czterdziestki coraz bardziej się oddala, do ponownego spotkania z ludźmi, którzy byli wtedy, odeszli albo odchodzą. Do tamtych emocji, miejsc, wydarzeń, które mnie uformowały i które rezonują we mnie do dziś. Do pierwszych miłości, śmierci, pierwszych konfliktów, niespełnionych nadziei czy zrealizowanych marzeń, do czasów, kiedy mieliśmy przekonanie, że wszystko jest pierwsze i przydarza się tylko nam, a rzeczywistość ma w tym swój ukryty cel