Sylvester Stallone jest aktorem niezwykle lubianym przez publiczność, lecz przez krytyków filmowych bywa miażdżony. Teraz Stallone po raz kolejny otrzymał nominację do Złotej Maliny za drugoplanową rolę w filmie "Niezniszczalni 4". To już 31. nominacja do tej legendarnej antynagrody przemysłu filmowego. Jeśli aktorowi udałoby się zdobyć statuetkę, byłaby to już 12. nagroda w jego bogatej karierze.