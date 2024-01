Gdzie obejrzeć "Poprzednie życie" online? Nominowany do Oscara film jest już w VOD

Melodramat Celine Song był w tym roku nominowany do najważniejszych nagród w branży filmowej. I choć nie zdobył ani Złotego Globu, ani statuetki BAFTA, ani Critic's Choice, to zdobył kilka innych wyróżnień (m.in. nominacje do Oscarów), a wśród nich to najważniejsze - uznanie widzów i krytyków. Teraz koreańsko-amerykańską produkcję można obejrzeć w VOD.