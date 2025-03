Xaoo: afera z influencerem. Ktoś nie wyciągnął wniosków po Pandora Gate

Dobry rizz, więc nie mógł być to kto inny. Nie jest to jakieś tajne, stąd wiele osób się już domyśliło, ale tak, lubię pisać jak kretyn, a mimo to łapać oddane fanki na fikuśne foteczki. To wina wasza i waszych koleżanek, bo do zwykłych pornoli mi już nawet nie staje przez was i to dziś jedna z niewielu opcji, żeby nakarmić bestię. Nigdy się z tymi głuptasami nie mam zamiaru spotkać, mam takich DM-ów otwartych z 500 i nie obchodzi mnie ani jeden z nich, ja tam się przed sobą i innymi nie mam czego wstydzić, każdy akceptuje te koncepcje w danej chwili, nawet jeśli potem ma mieć do mnie wyrzuty, jednakże ta konkretna dziewczyna była na to zdecydowanie zbyt młoda, jak się okazało, i faktycznie mi głupio.