Miał być olbrzym, wyszedł liliput. Boxdel opublikował odpowiedź na film Wardęgi

W sekcji komentarzy pod filmem, których od wczoraj jest ponad 15,5 tys., internauci raczej z dystansem podeszli do materiału Boxdela. Zwrócili uwagę na naciągane tezy, powtarzalność dowodów i dziwne zachowanie Barona. Co ciekawe, ludzie zaczęli nawet wrzucać screeny komentarzy na portalu X, ponieważ pojawiło się podejrzenie, autor filmu usuwa nieprzychylne opinie. A co na to Wardęga? Youtuber nagrał ponaddwugodzinna transmisję live, w której odnosił się na bieżąco do każdego zarzutu. "Ja, Michał, wierzyłem, że ty się zmieniłeś, po czym się okazało, że kolaborowałeś za moimi plecami z Dubielem i Nitrozyniakiem" - podsumował.