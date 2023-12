Skąd się wziął pomysł na „Rebel Moon” i jak się robi taki film? Pytamy o to Zacka Snydera

Myślę, że kiedy masz już historię i tak jakby „podstawowych graczy”, pojawia się wiele ścieżek. Jak już mieliśmy wszystkich z Macierzy, to rozwijaliśmy ich język, skrypty, graficzne opracowania, w tym statków kosmicznych, a potem przenosiliśmy to na inne planety. Działało to tak: tu musisz używać tego naszego alfabetu i języka, ponieważ jesteśmy częścią tej Macierzy, ale kultura danego miejsca będzie przecież wpływać na krój pisma i różne sposoby renderowania liter. To była praca, którą musieliśmy wykonać.



Kiedy już zrozumiesz kulturę miejsca takiego jak na Daggus, możesz sobie powiedzieć: no dobrze, są tam górnicy, więc ta górnicza społeczność przyciągnęłaby ludzi z całej galaktyki, ponieważ to rodzaj szybkiej, przejściowej pracy; zarabiasz pieniądze, jesteś tam przez sześć miesięcy, wydobywasz surowce, a potem odchodzisz. Jedyną rdzenną mieszkańcą jest tu Harmada, gigantyczny pająk. Ona jest z tej planety i myśli tylko o tym, że obcy się pojawili, aby wykorzystać zasoby naturalne.



Jak to sobie zaczynasz wyobrażać, to zaczynasz rozumieć, jakie typy potworów możesz tutaj znaleźć, jak obcy mogą wyglądać. W przypadku tej planety mówisz sobie: och, tu każdy jest inny, bo wszyscy są imigrantami, więc każdy będzie wyglądał tu nieco inaczej. Potem jednak pojawia się Harmada, która jest rdzennym mieszkańcem, więc musi mieć tę samą paletę kolorów i pasować wyglądem do tego świata. Tak generalnie wyglądał proces projektowania, to taki mikrokosmos pokazujący, co robiliśmy dla każdego aspektu w tym filmie.