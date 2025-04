Śnieżka zbiera pierwsze żniwa. Prace nad kolejną filmową adaptacją bajki Disneya wstrzymane

Kiedy sam remake w końcu zadebiutował na dużych ekranach, wiele do życzenia pozostawiały nie tylko oceny widzów, ale po jakimś czasie również i wyniki w box office - chociaż w weekend otwarcia "Śnieżka" była numerem 1 w zestawieniu (był to jednocześnie największy weekend otwarcia dla filmu aktorskiego), to kolejne dni nie powtórzyły sukcesu z pierwszego tygodnia. Mimo to adaptacja w reżyserii Marka Webba znajduje się obecnie na 3. miejscu box office, tuż za "Ne Zha 2" i nowym "Kapitanem Ameryką", z kwotą 146,5 mln dol. (budżet wynosił 270 mln dol.).