Disney: TOP remake'ów aktorskich. Wszystkie filmy live action od najgorszego do najlepszego

Niedawno na dużych ekranach zadebiutowała "Śnieżka", kolejny aktorski remake Disneya, który wzudził dyskusję wśród widzów. Jeśli adaptacja o królewnie i siedmiu krasnoludkach nie przypadła wam do gustu i szukacie innej wartej uwagi adaptacji Disneya, rzućcie okiem na nasze zestawienie. Zebraliśmy wszystkie remake'i produkcji Disneya i uszeregowaliśmy je od najgorszego do najlepszego.



To idealny moment, aby nadrobić te głośne produkcje - Disney+ właśnie ruszył z promocją, która obejmuje abonament na dostęp do serwisu. Do 30 marca widzowie mogą wykupić do serwisu za 7,99 złotych miesięcznie. Ta cena będzie obowiązywała przez aż 4 miesiące.