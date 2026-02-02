Apple TV przedłuża serial, który wciągnął mnie od 1. odcinka. Słusznie - jest doskonały

Ładowanie...

Kiedy w kwietniu minionego roku zadebiutował serial "Znajomi i sąsiedzi", nie spodziewałam się, że stanie się on jednym z moim ulubionych. Teraz, kiedy z niecierpliwością czekam, aż 2. sezon zadebiutuje. w serwisie Apple TV, okazuje się, że to nie koniec historii Andrew Coopera, w którego wciela się doskonały Jon Hamm. Jonathan Tropper, twórca produkcji, wciąż ma pomysł na kontynuowanie tej historii. I całe szczęście - to jeden z najlepszych seriali spod szyldu Apple, na który warto poświęcić swój czas.

Apple TV przedłuża serial Znajomi i sąsiedzi na 3. sezon

Mimo że 2. sezon "Znajomych i sąsiadów" jeszcze nie zdążył nawet zadebiutować w serwisie, to Apple TV jest już pewien sukcesu swojej produkcji. Platforma zapowiedziała, że serial doczeka się nowej odsłony. Na ten moment nie wiadomo jednak, kiedy zadebiutuje 3. sezon ani ile odcinków będzie liczył.

Ogłoszenie o kontynuacji pojawiło się na 2 miesiące przed premierą 2. sezonu, który zadebiutuje w Apple TV pierwszym odcinkiem 3 kwietnia 2026 roku. Kolejne epizody będą pojawiały się na platformie co tydzień w piątek, aż do 5 czerwca. Będzie ich w sumie 10 (poprzedni sezon liczył ich 9).

W drugim sezonie Andrew Cooper (Hamm) nadal okrada domy w sąsiedztwie. Problem pojawia się, w momencie gdy nowy sąsiad grozi mu ujawnieniem jego tajemnic, co naraża rodzinę Coopa na niebezpieczeństwo.

Do serialu powróci gwiazdorska obsada w składzie: Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Leny Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Gravitt i Donovan Colan. W 2. sezonie dołączy do nich nominowany do nagrody Emmy James Marsden.

Serial kryminalny z elementami czarnej komedii "Znajomi i sąsiedzi" skupia się na Andrew "Coopie" Cooperze, bogatym menedżerze funduszu hedgingowego, który w wyniku sfingowanego skandalu zostaje zwolniony z pracy. W związku ze znacznym spadkiem przychodów, zaczyna włamywać się do domów swoich zamożnych sąsiadów, aby utrzymać się na dotychczasowym poziomie życia. Mieszkając w wynajmowanym mieszkaniu, zmaga się z napiętymi relacjami z byłą żoną Mel, swoimi nastoletnimi dziećmi oraz siostrą Ali.

Anna Bortniak 02.02.2026 19:41

