Apple TV+ przywrócił mi wiarę w seriale. Na maksa wkręciłam się w tę nową produkcję

Nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłam aż tak podekscytowana, pisząc o jakimś serialu. "Znajomi i sąsiedzi" ("Your Friends and Neighbours") to produkcja które zaintrygowała mnie już w pierwszych sekundach, a później było już tylko lepiej. Jeśli zrezygnowaliście z subskrypcji w serwisie po finale "Rozdzielenia", to czas naprawić ten błąd - nie pożałujecie.