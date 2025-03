To była miłość od pierwszego czytania. Aktorki opowiadają nam o pracy nad serialem Apple TV+

K.M.: Z perspektywy aktorskiej Theresa to niezwykle fascynująca postać. Jest bardzo złożona i pełno w niej niuansów, choć od początku do końca pozostaje matką Raymonda, granego przez wspaniałego Briana Tyree Henry'ego. To oczywiście matka zastępcza, bo ja jestem biała, a on czarnoskóry. Widzom od razu nasuwa się więc pytanie: jakim cudem? I szybko okazuje się, że byłam zakochana w jego ojcu – wciela się w niego Ving Rhames. Bart trafił do więzienia, zostawiając syna samego. Jego matka była uzależniona od narkotyków i zmarła. A moja bohaterka go przygarnęła. Spojrzała na niego i powiedziała: możesz pójść ze mną i spróbujemy przebrnąć przez to razem. Pomaganie mu w codziennym życiu stało się dla niej misją, jej kompasem moralnym jest miłość do tego chłopaka.