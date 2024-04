Ostatnio pojawiła się masa zwiastunów. Chcielibyśmy o nich napisać, ale prawie nikt ich nie widział

Dużo działo się na panelu Lionsgate. Z litości pominę nowy trailer "Kruka". Prócz niego pojawiły się nowe materiały z "Borderlands", "In the Grey" (nowy film Guya Ritchie'ego), dreszczowca "Never Let Go", biografii Michaela Jacksona i, co najważniejsze, "Balleriny". Ten ostatni tytuł to spin-off "Johna Wicka". Zaprezentowane sceny potwierdziły, że na ekranie zobaczymy bohatera granego przez Keanu Reevesa.



