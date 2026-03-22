ADN niedługo w Polsce. Co wiemy o nowym serwisie anime?

Rynek streamingów oraz platform VOD w Polsce jest całkiem bogaty, zwłaszcza dzięki obecności wielkich graczy. Już wkrótce do tego grona dołączy ADN. Co kryje się pod tą nazwą i co pojawienie się tego podmiotu oznacza dla widzów?

Adam Kudyba
Choć na polskim podwórku pojawi się wkrótce, ADN nie jest anonimem ani świeżakiem w branży. Animation Digital Network (bo tak brzmi pełna nazwa) zostało założone w 2013 roku. To francuska platforma, która poza krajowym kinem bardzo mocno koncentruje się na treściach rodem z Japonii - mowa o serialach i filmach fabularnych. Obecnie jest to największy francuski serwis posiadający ofertę skupioną głównie na animacjach, znany również widzom w Belgii, Szwajcarii, Austrii, Luksemburgu i Niemczech.

ADN Polska za chwilę zadebiutuje. Najważniejsze informacje

Kiedy premiera ADN Polska?

Wygląda na to, że ADN poważnie traktuje plan wejścia na polski rynek, zasadnym jednak pozostaje pytanie, czy firmie uda się osiągnąć sukces. Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem - ADN Polska ruszy bowiem ze swoją działalnością 30 marca około południa. Nie ulega wątpliwości, że będzie to gratka zwłaszcza dla polskiej społeczności fanów anime, która zyska "swoją" platformę, a tym samym legalny dostęp do produkcji - wszystko wskazuje na to, że będzie on możliwy z wielu urządzeń - telefonu, tableta (w obu przypadkach zarówno Android, jak i iOS), czy komputera (przeglądarka internetowa). Minie trochę czasu, zanim dowiemy się, czy z perspektywy ADN otworzenie "polskiej sekcji" okazało się ruchem przynoszącym korzyści.

ADN Polska - cena. Ile wyniesie dostęp do serwisu anime?

Pojawienie się ADN w naszym kraju siłą rzeczy oznacza, że za legalny dostęp do platformy trzeba będzie zapłacić. Polski oddział platformy na ten moment nie ujawnił jeszcze konkretnych kwot, przy czym zapowiada, że ma to się wydarzyć w najbliższych dniach.

W związku z tym na ten moment musimy posiłkować się informacjami na temat cen zagranicznych. Według aktualnych informacji, cena za podstawową subskrypcję (jakość 480p i 720p, oglądanie na jednym urządzeniu) to 3,99 euro/miesiąc (17,08 zł), zaś bardziej zaawansowana (7-dniowy okres próbny, 1080p, 4 ekrany jednocześnie), 6,99 euro/miesiąc (29,92 zł).

Jakie tytuły pojawią się w ADN Polska? Fani anime czekają

Polski oddział platformy poinformował na swoim Instagramie, że już od momentu startu jej działania, publiczność z naszego kraju będzie mogła znaleźć wszystkie sezony "The Eminence in Shadow", oczywiście z polskimi napisami. To jednak nie jest absolutnie koniec - w ciągu najbliższych dni ADN Polska ma podzielić się pełną listą produkcji dostępnych w ramach oferty. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie serwisu, w dniu premiery użytkownicy otrzymają dostęp do ponad 60 tytułów i ponad 1000 odcinków anime.

W katalogu znajdą się zarówno popularne serie, jak i produkcje dostępne po raz pierwszy z polskimi napisami. Wiemy, że na rynku oryginalnym we Francji, ADN ma w swojej ofercie takie tytuły jak "One Piece", "Boruto: Naruto Next Generations", "Attack on Titan", "Demon Slayer", "Fairy Tail", "Dragon Ball", "Sailor Moon". Czy trafią one również do Polski? Przekonamy się niebawem.

22.03.2026 07:32
