Allegro mówi, że w świętach nie chodzi o prezenty. Te odważne reklamy to już tradycja

Kupuj taniej, konsumuj więcej, obdaruj bliskich - takie komunikaty słychać w przedświątecznym okresie na każdym kroku. Czasem jednak, choć to truizm, nie o same materialne prezenty chodzi, a przynajmniej nie do końca. Bo podarować coś z głową też trzeba umieć - jak co roku przypomina o tym serwis Allegro, który opublikował wzruszający świąteczny spot.