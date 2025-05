Użytkownikom Prime Video starczy już tych horrorów. Teraz czas na komedie kryminalne

I stało się, co się stać musiało. Zafascynowani obrzydliwą "Substancją" użytkownicy Prime Video, przerzucili się na nowy również brutalny, ale przede wszystkim psychodeliczny horror. "Ash" Flying Lotusa wdarł się na pierwsze miejsce zestawienia najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie. To film, który zabiera nas do stacji kosmicznej, chwilę po krwawej masakrze. Co dokładnie się wydarzyło? Odkrywamy razem z jedyną ocalałą Riyą. A w międzyczasie jesteśmy atakowani coraz bardziej niepokojącymi obrazkami. Pięknymi, ale też wyrywającymi nas ze strefy komfortu.



Flying Lotus nie pieści się z widzami. Dlatego użytkownicy Prime Video po obejrzeniu "Asha" nie mają już ochoty dalej odkrywać "Substancji". Horror Coralie Fargeat spadł więc na trzecią pozycję listy najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie. Między tymi dwoma hardcore'owymi produkcjami znalazło się miejsce na coś znacznie lżejszego.