Reżyser hitu Prime Video zrobił świetny serial wojenny. Amazon nie chce nam go pokazać

"The Narrow Road to the Deep North" to pięcioodcinkowy miniserial, w którym śledzimy losy Dorrigo Evansa. Akcja rozgrywa się zarówno w czasach II wojny światowej, kiedy to protagonista jest jeńcem w obozie i w 1989 roku, gdy będąc już bohaterem wojennym, pracuje jako chirurg. Według opinii krytyków opowieść jest bardzo realistyczna, szorstka, surowa i brutalna. Jak jeden mąż recenzenci zachwalają sposób, w jaki zagłębia się psychologię swoich postaci. I jak jeden mąż się nią zachwycają.



"The Narrow Road to the Deep North" nie ma na razie wielu recenzji. Rotten Tomatoes zebrał ich zaledwie 11, ale wszystkie są pozytywne. Tak, to jeden z tych rzadkich seriali, które mogą pochwalić się 100 proc. skuteczności. Można się było tego spodziewać. Produkcję w całości wyreżyserował Justin Kurzel. Nic wam to nazwisko nie mówi? A przecież nie tak dawno zachwycaliście się jego filmem na Prime Video.