Pamiętacie żebrolajki? Program The 50 właśnie to przypomina

"The 50" to jeden z tych niepotrzebnych programów, który po prostu nie ma sensu. Nie można go zaliczyć do grona tych guilty pleaserowych, które znają wszyscy, ale nikt nie ogląda. Ani nawet do tych interesujących formatów, takich jak choćby "The Traitors. Zdrajcy", gdzie przyjemnie obserwuje się zwykłych ludzi, którzy grają w intrygującą grę. W "The 50" nawet te konkurencje nie były zresztą jakoś szczególnie interesujące, no i trochę wyglądało to jak nieudolna polska wersja "Squid Game". A jedyną osobą, która umierała, byłam ja przed ekranem. To po prostu program skrojony pod influencerów, żeby nabili sobie trochę więcej obserwujących, kusząc widzów nagrodą pieniężną. Słabo.