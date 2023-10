Użytkownicy Amazona coraz mniej oglądają "Johna Wicka", bo ogarnia ich halloweenowy nastrój

Nie żeby użytkownicy Amazon Prime Video całkowicie odrzucili kino akcji. John Wick we wszystkich swoich odsłonach jeszcze listy najpopularniejszych tytułów nie opuścił. Użytkownicy platformy w naszym kraju wciąż oglądają czwartą część serii głównej i osadzony w jej świecie serial "The Continental". Finałowy odcinek ostatniej wspomnianej produkcji zadebiutował już ponad tydzień temu, więc zainteresowanie nią powoli spada.



"The Continental" zajmuje aktualnie najniższy stopień podium zestawienia najpopularniejszych tytułów Amazon Prime Video, bo w tym tygodniu musiał uznać już nie tylko wyższość "Gen V" (spin-offu "The Boys"), ale też nowego filmu science fiction "Awareness".