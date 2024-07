Polacy oszaleli na punkcie pikantnej nowości Amazona. Wcinają ją w polewie z chłopaków

Przegrywać z takim przeciwnikiem to żaden wstyd. W końcu mówimy tu o 4. sezonie pierwszego globalnego hitu Prime Video. Parę lat temu "The Boys" zaproponowało świeże i satyryczne spojrzenie na popkulturę ogarniętą szaleństwem na punkcie superbohaterów. Od tamtej pory serialowi udaje się utrzymywać swój wysoki poziom. Nic więc dziwnego, że gdy widzowie odwracają się od trykociarzy (zaraz do nich wrócą za sprawą "Deadpoola & Wolverine'a"), wciąż chętnie sięgają po produkcję Amazona. Jej najnowsza odsłona od czasu swej premiery utrzymuje się na pierwszym miejscu listy najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie.



W tym tygodniu na Prime Video zadebiutował finałowy odcinek 4. sezonu "The Boys", przez co czasy chwały produkcji niedługo odejdę w niepamięć (przynajmniej do czasu premiery jej ostatniej 5. odsłony). Za chwilę pewnie z pierwszego miejsca listy najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie (anty)superbohaterski serial strącą gladiatorzy z "Those About to Die", które pojawiło się w usłudze Amazona w miniony piątek. Na razie jednak głowę użytkowników zaprzątają... parówki? Tak, parówki.