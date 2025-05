Mroczny thriller zadebiutował na Prime Video. Jeszcze oszalejecie na jego punkcie

Nie jest to polska premiera włoskiego filmu, bo przed pojawieniem się na Prime Video "Do samego końca" było dostępne na platformach VOD. Tam już od jakiegoś czasu można było je obejrzeć za dodatkową opłatą oczywiście. Teraz ten mroczny włoski thriller trafił do oferty platformy Amazona, gdzie subskrybenci mogą go oglądać w ramach abonamentu. Czy warto?



Koncept "Do samego końca" na pewno brzmi intrygująco. To historia młodej Amerykanki Sophie, która na wakacjach w Palermo poznaje Giulio i jego czarujących przyjaciół. To właśnie z nimi spędza ostatnią dobę przed powrotem. Nie brakuje imprez i namiętności, aż w końcu... główna bohaterka musi walczyć o swoje życie. Zostaje bowiem wplątana w mroczny świat sycylijskiej przestępczości.