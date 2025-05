Dlaczego Prime Video nie reklamuje swoich najlepszych premier? Ta nowość sci-fi jest znakomita

Przy tym wszystkim nie sposób nie docenić obsady, dzięki której całość wypada tak wiarygodnie. Olsen, Patel i Vikander naprawdę błyszczą. Ich role wymagają przecież nieustannego balansowania między dwoma światami: pierwsza dwójka nie jest tylko parą naukowców, ale też „nowymi rodzicami” Virginii - będącej jednocześnie dzieckiem i... cóż, sędzią. Osobą, która zdecyduje o ich losie.



W ciągu tych siedmiu dni Virginia znajduje coraz to nowe sposoby, by złamać psychikę Mii i Aaryana. Test staje się absorbującym wszystko doświadczeniem, zmuszającym parę do konfrontacji z samymi sobą i z kluczowym pytaniem: dlaczego właściwie chcą mieć dziecko? Szkoda tylko, że produkcja ostatecznie tłumaczy motywacje bohaterów w bardzo dosłowny sposób, przez co całość gubi swoją fantastyczną niejednoznaczność i osłabia wydźwięk w 3. akcie. Nie szkodzi. Ten film, uwierzcie, i tak jest opowieścią wystarczająco odświeżającą i wielowarstwową.



Bo przy okazji stanowi też przecież portret ludzi testowanych przez system, który w imię społecznego dobra narzuca wręcz nieludzkie standardy. Komentuje naszą przyszłość, skłania do refleksji nad tym, czym jest gotowość na rodzicielstwo... oraz kto tak naprawdę ma prawo to oceniać.



Problematyczne społeczne normy, bezwzględna technokracja kontra burza emocji i prawdziwe życie - takie, które doskonałe być nie może. Zresztą: nigdy nie było i nigdy nie będzie. Bezbłędnie wyreżyserowana, stylistycznie obłędna produkcja ostrzega: im bardziej próbujemy zautomatyzować dobro i eliminować wszelakie ryzyko, tym bardziej tracimy to, co czyni nas ludźmi. Oto jedna z wielu współczesnych obaw przed postępem - ale taka, o której kino nie opowiada zbyt często.