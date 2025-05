Najbardziej geekowski film Henry'ego Cavilla trafi od razu do streamingu

Henry Cavill to nasz człowiek w Hollywood. OK, ma wygląd kinowej gwiazdy, ale poza tym jest totalnym nerdem, który sam sobie składa PC-eta. Do tego jego projekty mają zazwyczaj geekowski charakter. Najpierw zapisał się w naszej świadomości jako Superman, a potem został jeszcze Geraltem z Rivii w netfliksowym "Wiedźminie" (cokolwiek by fani o samym serialu nie myśleli, jego zawsze chwalili). Teraz spełnia swoje marzenia, pracując nad widowiskowym "Warhammerem 40000" i na pewno zobaczymy go w reboocie "Nieśmiertelnego".



W zeszłym roku nazwisko Henry'ego Cavilla powiązano z jeszcze jednym megageekowskim projektem. Mianowicie "Voltronem", czyli aktorskim remake'iem kultowej kreskówki z lat 80. o młodych pilotach, odkrywających pięć potężnych lwów-robotów, które po połączeniu tworzą tytułowego Voltrona, gigantycznego mecha obrońcę wszechświata. Razem z księżniczką Allurą i jej doradcą Coranem, dołączają do walki przeciwko imperium Galra – tyranicznej rasie na czele z okrutnym Zarkonem, a później jego synem Lotor.