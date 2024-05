Amazon Prime Video: co warto zobaczyć w weekend? TOP 5 nowości

„Wielki Mike. The Blind Side” to film w reżyserii Johna Lee Hancocka, który doczekał się swojej polskiej premiery kinowej 1 czerwca 2010 roku. Opowiada on historię bezdomnego nastolatka. Michael Oher (Quinton Aaron) niewiele wie na temat rodziny. A jeszcze mniej na temat sportu. Zna głównie ulice oraz blokowiska Memphis. Zamożna Leigh Anne Tuohy (Sandra Bullock) jest jego totalnym przeciwieństwem. Nie ma pojęcia o świecie, w którym chłopak funkcjonuje na co dzień. Gdy się spotykają, Michael w końcu odkrywa, co to znaczy mieć prawdziwy dom. Dla rodziny staje się on ukochanym nowym synem oraz bratem. Jest to opowieść oparta na prawdziwych wydarzeniach z życia gwiazdy amerykańskiego footballu, którą ostatecznie został Michael.