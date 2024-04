Na Amazona wleci film, który podzielił (i jeszcze podzieli) Polaków

W końcu o "Białej odwadze", która na Amazon Prime Video pojawi się pod koniec maja, zrobiło się głośno jeszcze przed jej kinową premierą. Na wielkie ekrany w marcu wchodziła w towarzystwie kontrowersji. Tematu Goralenvolku przecież na co dzień się nie podejmuje. Nie tylko w rodzimej kinematografii, ale ogólnie - w przestrzeni publicznej. Sama społeczność Podhala od dawna go już wypiera. Reżyser Marcin Koszałka podchodzi więc do niego w sposób delikatny, chcąc pokazać go od różnych stron.