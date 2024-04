Czy 2. sezon polskiego show komediowego podbije Amazona? "Fallout" jeszcze korony nie oddaje

Już jest na ostro, ale nie ma się co oszukiwać: 2. sezon "LOL: Kto się śmieje ostatni" dopiero się rozkręca. Przed nami jeszcze ogrom śmiechu. W końcu w nadchodzące piątki na Amazon Prime Video będą debiutować kolejne odcinki polskiego show komediowego. Będzie ich łącznie sześć. Tylko więc patrzeć, aż użytkownicy platformy na chwilę przestaną przemierzać postapokaliptyczny świat "Fallouta" i produkcja zdominuje listę najpopularniejzych tytułów dostępnych na platformie. Tak będzie, co można wywnioskować nie tylko z tego, że 1. seria była hitem usługi. Jej subskrybenci wprost uwielbiają rodzime tytuły.



Nawet teraz, gdy spojrzymy na listę najpopularniejszych tytułów dostępnych na Amazon Prime Video znajdziemy na niej parę polskich akcentów. Najgłośniejszy z nich to "Fuks 2", który aktualnie zajmuje drugie miejsce zestawienia. To requel kultowej komedii z lat 90. Znani nam z niej bohaterowie są już wiele starsi, dlatego pałeczkę po nich przejmuje młodsze pokolenie. A dokładnie: syn Aleksa, Maciek. Podobnie jak ojciec ma on smykałkę do pakowania się w kłopoty i niebezpieczne romanse. Wychodzi z nich jednak dostarczając widzom tak śmiechów jak i adrenaliny.



