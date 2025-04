Kultowy film z Kevinem Costnerem dostanie remake. Znów wyciągniemy chusteczki

"Bodyguard" stał się hitem kasowym na całym świecie, zarabiając łącznie nieco ponad 400 mln dolarów. Film opowiada historię dwojga ludzi z "innych światów" - piosenkarki Rachel (Whitney Houston) oraz jej ochroniarza, Franka (Kevin Costner). Gdy wokalistka staje się obiektem anonimowych pogróżek, jej współpracownicy decydują się wynająć najlepszego człowieka w ochroniarskim fachu - wybór pada właśnie na Franka. Choć obydwoje raczej nie pałają do siebie wielką sympatią, z czasem zdają sobie sprawę, jak bardzo siebie potrzebują. Filmowi udała się ciekawa rzecz - został nominowany zarówno do Oscarów (dwa razy za piosenki Whitney Houston - "Run to You" oraz "I Have Nothing"), jak i - siedmiokrotnie - do Złotych Malin.