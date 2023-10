Na film Konopskiego czeka pół Polski. Ma być mocniejszy niż materiał Wardęgi

Materiał Konopskiego w związku z "Pandora Gate" to temat, który wzbudza wśród internautów sporo emocji. Wardęga zapowiedział już w swoim filmie, że youtuber przedstawi zupełnie nowe wątki związane z aferą, w którą zamieszani są popularni twórcy internetowi. "Wyczekujcie materiału Konopskiego, bo to, co tam zobaczycie, was zszokuje" - napisał. I choć w międzyczasie pojawiły się wątpliwości, czy kolejny film o polskich youtuberach ujrzy światło dzienne, to wszystko wskazuje na to, że lada chwila pojawi się on na YouTubie.