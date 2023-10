Film Konopskyy'ego bije rekordy wyświetleń. Materiał o Pandora Gate wstrząsnął widzami

Jako ojciec 3 dzieci w wieku 12-16 chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do wyjaśnienia oraz nagłośnienia tej sprawy. Dziękuję przede wszystkim dziewczynom, (w tym momencie już kobietom,) które odważyły się mówić w tej sprawie. Mam nadzieję że dzięki wam, skończy się ta patologia i wykorzystanie niewinnych dzieci;



Brawo Panowie, a do wszystkich dziewczyn, które być może padały ofiarą tych internetowych klaunów, nie bójcie się i śmiało zgłaszajcie, co was spotkało. Cały internet jest po waszej stronie i chce wyciagnięcia konsekwencji dla winowajców. Niech w końcu sprawiedliwość weźmie górę i rozwali to skupisko tych PATOcelebrytów…

czytamy spośród ogromnej ilości komentarzy na YouTube.