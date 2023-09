44 filmy to za mało? Szef Warner Bros chce większej eksploatacji DC, "Harry'ego Pottera" i "Władcy Pierścieni"

Naszła co prawda Davida Zaslava autorefleksja, bo stwierdził, że Warner Bros. Discovery musi być ostrożne i "nie nadużywać" swoich franczyz. Skoro jednak 44 filmy w ciągu nieco ponad 20 lat to dla niego za mało, może być zupełnie inaczej. Wiemy już, że plany Jamesa Gunna i Petera Safrana względem DC są ambitne, dostaniemy serialową adaptację Harry'ego Pottera i nadchodzi animowane "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim". Co będzie dalej? Cóż, własności intelektualne WBD mogą zacząć wyskakiwać nam z lodówek.