Powrót Iron Mana jest możliwy. Szefa Marvela zachęcił Wolverine

To klucz, prawda? Jak to zrobić w spektakularny sposób, jednocześnie nie niszcząc tego, co było? Spędziliśmy, wiesz, ponad dwa lata wymyślając, jak to zrobić w przypadku Wolverine'a. Więc co nadejdzie? Zobaczymy. Jesteśmy dumni, że, tak mi się wydaje, znaleźliśmy dobre rozwiązanie dla Wolverine'a. Myślę, że rola Hugh w ["Deadpoolu & Wolverinie"] jest znakiem, że da się to zrobić - jeśli podejdzie się do tego z odpowiednią troską

- mówi Kevin Feige.