Pocałunek aktorów z "The Bear" i hołd dla Matthew Perry'ego. Najważniejsze momenty Emmy 2023

Na tegorocznej gali nie brakowało czułości. Po tym, gdy serial "The Bear" został ogłoszony najlepszym serialem komediowym, Ebon Moss-Bachrach złożył na ustach Matty'ego Mathesona, kolegi z planu, długi pocałunek. "Kocham cię, Ebon" - powiedział. "Chcę podziękować wszystkim restauracjom i ich gościnności. Kocham je. Jesteśmy wewnętrznie rozbici i każdego dnia musimy się pojawiać, gotować i sprawiać, by ludzie czuli się dobrze, jedząc coś i siedząc przy stole, i to jest naprawdę piękne, a my wszyscy tutaj możemy razem dać show. Sprawiamy, że ludzie czują się dobrze lub są pełni niepokoju… Ale to jest naprawdę niesamowite. Piękna obsada i ekipa" - podsumował Matheson.