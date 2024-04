Filmy postapokaliptyczne. Wybieramy najlepsze tytuły

Każdy jakoś sobie swój ślub wyobraża. W planach nikt jednak nie bierze pod uwagę wybuchu bomby atomowej. A to właśnie staje na drodze do szczęścia Ruth i Jimmy'ego, kiedy ZSRR bez żadnego ostrzeżenia atakuje Wielką Brytanię. "Threads" to film telewizyjny. Dlaczego trafił do zestawienia? Bo to pierwsza produkcja, która przedstawia nuklearną zimę. I robi to bez żadnego znieczulenia. Jak wielokrotnie podkreślano po jej premierze, żadna inna produkcja nie oddaje tak wiernie horroru wojny nuklearnej i jej konsekwencji. W tym katastrofalnego wpływu na cywilizację.