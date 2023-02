Czeka nas renesans filmów o zombie. „Jestem legendą 2” z Willem Smithem ma czerpać z „The Last of Us”. Niestety

Nietrudno zatem znaleźć liczne podobieństwa między „Jestem legendą” a innymi opowieściami wirusowego post-apo, w tym właśnie „The Last of Us”. Obawiam się jednak, że każdy kolejny twórca historii o zombie będzie teraz, zachęcony sukcesem tej adaptacji gry, sięgał po podobne rozwiązania, zamiast spróbować odświeżyć format lub najzwyczajniej w świecie opowiedzieć historię po swojemu. W oryginale Mathesona również pojawił się wątek odpornej na wirusa krwi, rzecz w tym, że to właśnie on - główny bohater - wydawał się ostatnią nadzieją ludzkości. W opowieści olbrzymią rolę odgrywała samotność, mierzenie się z nią i samym sobą.



Lawrence zrezygnował z bardziej klasycznych wampirów na rzecz znacznie mniej inteligentnych mutantów, ograniczył tez moralne przemyślenia związane z budowaniem nowego społeczeństwa i brakiem miejsca dla tego, co przestarzałe. Wydźwięk oryginału jest bardziej pesymistyczny (przynajmniej z punktu widzenia homo sapiens) - główny bohater, bardziej ludzki i pełen słabości, zdaje sobie sprawę, że to on stał się obcym w nowym ładzie świata. Ba - to on stał się potworem, zagrożeniem dla pozostałych, dla kolejnego etapu rozwoju człowieka. Do tego właśnie odnosi się tytuł - Robert Neville staje się legendą, reliktem, echem dawnych ludzi, którzy musieli odejść. I on również musi, by nowa wersja człowieka mogła żyć, rozwijać się w spokoju. Jak łatwo się domyślić, nie ma tam żadnej kolonii ocalałych czy tym podobnych, popularnych rozwiązań.