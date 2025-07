Tak wygląda potwór Frankensteina w filmie Netfliksa

Ładowanie...

Guillermo del Toro bardzo długo czekał, by w końcu móc zrealizować wymarzony, życiowy projekt. Porozumiał się z Netfliksem, a efekty tego zobaczymy już wkrótce, bo jesienią tego roku. Zanim jednak premiera "Frankensteina" nastąpi, film zadebiutuje na festiwalu w Wenecji, gdzie weźmie udział w Konkursie Głównym - będzie się zatem bił o najważniejsze statuetki tej imprezy.

Jacob Elordi w roli Frankensteina

Choć nie podano jeszcze dokładnej daty i sposobu dystrybucji filmu (mówi się, że, podobnie jak z "Narnią" Grety Gerwig, mogłaby być szansa na krótką kinową obecność przed wejściem do streamingu), wiadomo, że "Frankensteina" zobaczymy jesienią 2025 roku. Termin niezbyt odległy, więc naturalne, że do sieci trafia coraz więcej szczegółów czy zdjęć, pozwalających nam spojrzeć na plan zdjęciowy. Jedno z nich budzi szczególną ekscytację, bowiem przedstawia Jacoba Elordiego - młody aktor wciela się w stworzonego przez Frankensteina potwora:

Design tej postaci wygląda bardzo intrygująco, choć i tak widać, że nie mamy do czynienia z jej pełnym wyglądem, schowanym pod owym płaszczem. Co ciekawe, Jacob Elordi nie był pierwszym wyborem do tej roli - pierwotnie do zagrania potwora Frankensteina wybrano Andrew Garfielda, ale z czasem aktor musiał odejść z projektu ze względu na konflikt w grafiku. Wtedy do obsady dołączył Elordi - coś czuję, że del Toro nie pożałuje tej decyzji.

Frankenstein - fabuła

"Frankenstein", wyreżyserowany i napisany przez Guillermo del Toro, opowiada o tytułowym naukowcu, Victorze Frankensteinie. Genialny, lecz egoistyczny naukowiec, decyduje się na potworny eksperyment - dzięki wyładowaniu elektrycznemu udaje mu się ożywić istotę złożoną z kawałków martwych ciał istotę. Eksperyment ten z czasem prowadzi zarówno do zguby stwórcy, jak i monstrualnego stworzenia.

Oto zwiastun filmu Guillermo del Toro:

Co ciekawe, to nie jedyna filmowa adaptacja historii o Frankensteinie. W 2026 roku zobaczymy "The Bride" - film Maggie Gyllenhaal, opowiadający o stworzonej przez doktora Euphroniusa kobiecie, przeznaczonej jako towarzystwo dla potwora stworzonego przez Frankensteina. W tytułową rolę wcieli się Jessie Buckley, potwora zagra Christian Bale, a do obsady należą także m.in. Jake Gyllenhaal, Penelope Cruz, Peter Sarsgaard, Annette Benning, Julianne Hough, John Magaro.

Frankenstein - obsada filmu

Oscar Isaac jako Victor Frankenstein

jako Victor Frankenstein Christian Convery jako młody Victor

Jacob Elordi jako potwór Frankensteina

Felix Kammerer jako William Frankenstein, młodszy brat Victora

Mia Goth jako Elizabeth Lavenza, narzeczona Williama

Christoph Waltz jako Harlander, bogacz i patron Victora

Charles Dance jako Leopold Frankenstein, ojciec Victora

Ralph Ineson jako profesor Krempe

David Bradley jako ślepy człowiek

Burn Gorman jako Fritz

Lars Mikkelsen jako kapitan Anderson

"Frankensteina" będzie można zobaczyć jesienią 2025 roku.

Adam Kudyba 29.07.2025 09:05

