Nadciąga nowy polski serial od SkyShowtime - i zapowiada się świetnie. Jest data premiery

„Glina. Nowy rozdział” to koprodukcja SkyShowtime i Telewizji Polskiej, zrealizowana przez Apple Film. Reżyserami serialu są Władysław Pasikowski oraz Dariusz Jabłoński. Scenariusz ponownie napisał Maciej Maciejewski.



O czym opowie kontynuacja? Jak czytamy w oficjalnym opisie, policjanci z warszawskiego wydziału zabójstw dzień po dniu stają twarzą w twarz z porażającą przemocą, śmiercią, mroczną stroną ludzkiej natury.



Do doświadczonych komisarzy Banasia i Jóźwiaka (Maciej Stuhr i Jacek Braciak) dołącza młoda i ambitna policjantka, Tamara Rudnik (Nela Maciejewska). Już na wstępie zostaje rzucona w centrum bezwzględnej rzeczywistości stołecznego półświatka, gdzie granice między dobrem a złem niebezpiecznie się zacierają. Kolejne śledztwa przynoszą więcej pytań niż odpowiedzi, a funkcjonariusze muszą stawić czoła nie tylko brutalnej rzeczywistości, lecz także własnym demonom.

Glina. Nowy rozdział - kiedy premiera w SkyShowtime?

Premiera serialu zaplanowana została na 16 października - oczywiście wyłącznie w SkyShowtime. W tym samym serwisie dostępny jest już również cały kultowy „Glina” emitowany w TVP w latach 2004-2008.

To, jak zmienił się Artur Banaś przez lata, było podstawowym pytaniem, jakie zadawałem sobie podczas pracy nad kolejną odsłoną przygód naszych bohaterów. Jeżeli ktoś pamięta Glinę, to wie, jak ogromne koszty wiązały się z tym, że Artur Banaś po raz pierwszy pociągnął za spust i pozbawił kogoś życia. To był jeden z ważniejszych motywów serialu. Później Artur pociągał za spust jeszcze wielokrotnie. Jednak to, co się z nim dzieje w kontynuacji historii, jest znacząco inne od tego, co działo się przed laty. Praca w policji odcisnęła swoje piętno na Banasiu. Scenarzysta Maciej Maciejewski doskonale to napisał. Pokazał, że tego zawodu nie można uprawiać, nie płacąc za to ceny



- opowiedział Maciej Stuhr.

Przypomnę, że kontynuacja „Gliny” to już kolejna polska produkcja SkyShowtime obok kryminału „Śleboda” i nadchodzącego, wyczekiwanego serialu „Langer”.

GLINĘ obejrzysz tutaj: GLINA SkyShowtime

Michał Jarecki 02.09.2025 11:09

