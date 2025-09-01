Tęskniłem za takimi komediami. Ten film to ubaw po pachy

Ładowanie...

"Złodzieja z przypadku" od początku do końca napędza charakter głównego bohatera. W dodatku nie byle jakiego, bo wyjętego wprost z kart otoczonych w Stanach Zjednoczonych kultem powieści Charlie'ego Hustona. Dzięki temu uzbrojony w scenariusz napisany przez autora oryginału Darren Aronofsky z ironicznym uśmiechem wchodzi na niezbadane przez siebie do tej pory tereny komedii, w której złamany człowiek wpada w wielkie tarapaty. Punktem zapalnym w życiu byłego baseballisty staje się niewinna z pozoru prośba o zaopiekowanie się kotem sąsiada. Od tego momentu spirala kłopotów sama się nakręca. A właściwie nakręca ją sam Hank Thompson.



Nie jest to na pewno bohater aktywny. Nawet kiedy po pobiciu przez rosyjskich gangsterów traci nerkę, zamiast zająć się napędzaniem fabuły, woli napić się z kumplami. Dlatego Huston szturcha go coraz bardziej - groźbami i morderstwami bliskich mu osób, które zawsze są wynikiem zbiegów okoliczności. Bo zgodnie z tytułem życiem Hanka rządzi totalny przypadek. Przypadek ciągle pcha go do jakiegoś działania. Ale zawsze tylko na tyle, żeby w międzyczasie Aronofsky mógł skrupulatnie zbudować autorską wizję Nowego Jorku 1998 roku.

Złodziej z przypadku - recenzja nowej komedii

Porównanie "Złodzieja z przypadku" do "Po godzinach" to już krytycznofilmowa klisza. Nie da się jednak od niej uciec, skoro w jedną z ról wciela się Griffin Dunne - ten sam, który grał głównego bohatera w komedii Martina Scorsesego. Aronofsky tak samo zmienia Nowy Jork w nocny koszmar, wciągający Hanka w serię coraz dziwniejszych zdarzeń. Podobnie mamy do czynienia z miejską odyseją, tylko amerykańska metropolia nie jawi się już jako po kafkowsku śmieszno-straszna. Wciąż pulsuje życiem, ale jest chorobliwa - pełna klaustrofobicznych zaułków, obdrapanych klatek schodowych i labiryntów bez wyjścia. Kamera Matthew Libatique'a lubi zatrzymywać się na ścianach pokrytych grafitti czy śmieciach na ulicy. Z tego właśnie względu Wielkie Jabłko jawi się niczym ledwo dychający organizm - jest brudne, zmęczone, zużyte.

Aronofsky filtruje całą przestrzeń przez zwichrowaną psychikę głównego bohatera, przez co dybiący na jego życie przestępcy - w tym żydowscy mordercy z nienagannymi manierami - zdają się emanacją jego największych lęków. Bo Hank nie jest pechowym everymanem z "Po godzinach", a wbrew pozorom doskonale wpisuje się w katalog postaci twórcy "Reqiem dla snu". Nosi w sobie ciężar neuroz, obsesji, traum. One go przytłaczają, bo wciąż pożera go poczucie winy za wypadek, który przekreślił jego karierę sportową i nie może przeżyć dnia bez rozmowy z matką na temat wyników ulubionej drużyny baseballowej. Wcielający się w niego Austin Butler pozwala temu wszystkiemu wybrzmieć na ekranie. Balansując na granicy groteski tworzy bohatera gnijącego od środka - wydaje się bucem, ale pęka w obliczu każdego zagrożenia.

"Złodziej z przypadku" to komedia w swej istocie bardzo mroczna. I tutaj pojawia się problem. Przydałoby się jej więcej życia - choćby bardziej energiczny montaż, lekki filtr z teledyskową estetyką. Dostajemy bowiem opowieść, w której świetnie odnalazłby się Guy Ritchie. Z Aronofsky'ego wychodzi totalny nudziarz. Nawet pomimo wprowadzenia postaci Brytyjczyka w skórze nabitej ćwiekami i z kolorowym irokezem na głowie reżyser boi się anarchii. Prowadzi narrację bardzo w swoim stylu - dłuższymi ujęciami, nieraz niepotrzebnie wymuszającymi w widzach refleksję. Wykonanie "po bożemu" gryzie się z buntowniczą fabułą.

Przez Aronofsky'ego, który nie potrafi porzucić swojego przyciężkiego stylu, "Złodziej z przypadku" zdaje się filmem z rozdwojeniem jaźni. Reżyser gubi się w komediowej lekkości, ale za to świetnie odnajduje się w scenach mrocznych, mających podkreślać zaciskanie się pętli wokół szyi głównego bohatera. Bo nawet jeśli w scenie masakry w barze bazuje na czarnym humorze, to wciąż przytłacza go przestylizowaną przemocą. Tak zaburzana tonacja potrafi wytrącić z rytmu opowieści i sprawić, że widz gubi się w niej emocjonalnie.

Błyskotliwy scenariusz z całą galerią wyrazistych bohaterów sprawia, że "Złodziej z przypadku" wznosi się ponad drobne zgrzyty. Aronofsky składa w nim miejscami pokraczny, ale ciągle urokliwy hołd nightmare comedies - konwencji, która w ostatnich latach praktycznie nie istniała. Patrząc na jego dotychczasową twórczość, rzucono w niego mocno podkręconą piłką. A on i tak ją pewnie odbił. Mistrzostwa może nie zdobywa, ale punkty mu się należą. I to nie za same starania, a również za efekt końcowy.



"Złodziej z przypadku" już w kinach.



Tytuł filmu: Złodziej z przypadku

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 107 minut

Reżyser: Darren Aronofsky

Aktorzy: Austin Butler, Regina King, Zoe Kravitz

Nasza ocena: 7/10

Ocena IMDB: 7,4/10



Rafał Christ 01.09.2025 19:12

