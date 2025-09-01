REKLAMA
Nowa wersja kultowego filmu dla dorosłych rozpaliła użytkowników Prime Video

Kultowa seria filmów dla dorosłych w zeszłym roku doczekała się restartu. W naszym kraju nowa "Emmanuelle" przed chwilą pojawiła się na Prime Video. Jak się okazuje, z łatwością rozpaliła do czerwoności użytkowników platformy Amazona.

To nie jest tak, że "Emmanuelle" aktualnie króluje na Prime Video. W końcu na platformie Amazona zadebiutowała w tym samym tygodniu, co prequel najbardziej antywoke serialu serwisu. I to właśnie "Lista śmierci: Mroczny wilk" zajmuje pierwsze miejsce TOP-ki najpopularniejszych tytułów dostępnych w usłudze. Tuż za nią znajdziemy "Tego lata stałam się piękna", które również niedawno doczekało się premiery finałowego odcinka. I dopiero za tymi produkcjami w zestawieniu znajduje się nowa wersja kultowego erotyka.

"Emmanuelle" rozpaliła widzów na całym świecie jeszcze w latach 70. Historia młodej żony dyplomaty, która żyjąc w odległym kraju, przeżywa kolejne przygody seksualne, tak spodobała się widzom, że doczekała się sześciu sequeli. Oficjalnych. Bo pod sukces serii zaczęły podpinać się inne filmy. Z tego właśnie względu tytułowa Emmanuelle w różnych swoich reinkarnacjach walczyła z Draculą ("Emmanuelle vs. Dracula"), odwiedzała kanibali ("Emmanuelle i ostatni kanibale"), czy nawet podróżowała w czasie (seria "Emmanuelle Through Time") i podbijała kosmos ("Emmanuelle: Królowa galaktyki"). Wszystko oczywiście w poszukiwaniu cielesnych przyjemności.

Emmanuelle - nowy erotyk hitem Prime Video

Jakiś czas temu reanimować - a właściwie rozpocząć na nowo - legendę "Emmanuelle" zdecydowała się Audrey Diwan. Historię tytułowej bohaterki postanowiła opowiedzieć w zgodzie z duchem naszych czasów. Dlatego w jej filmie śledzimy opowieść o kobiecie już seksualnie wyzwolonej - nieobcy jej jest seks z nieznajomym w toalecie samolotu - która wyrusza w podróż, aby na nowo odkryć smak życia. Z czasem zanurza się w świecie pełnym namiętności, gdzie - zgodnie z opisem produkcji na Prime Video - każdy dotyk i spojrzenie do granic rozpalają jej zmysły.

Choć w teorii brzmi to nawet dobrze, niekoniecznie nową "Emmanuelle" należy uznać za film udany. W końcu krytycy ostro się po niej przejechali. Na Rotten Tomatoes produkcja ma zaledwie 18 proc. pozytywnych recenzji. Zarzuca się jej zbyt mozolną i rozwodnioną fabułę, sztuczne dialogi, brak spójności i erotycznego napięcia. Innymi słowy: nie ma nic, na co mogliby liczyć widzowie.

"Emmanuelle" spotkała się z tak negatywnym odbiorem, że - choć w wielu innych krajach na świecie trafiła na wielkie ekrany - ominęła polskie kina. W lutym trafiła za to na platformy VOD, gdzie można ją obejrzeć za dodatkową opłatą. Na Prime Video możecie ją natomiast sprawdzić w ramach opłacanej subskrypcji. Nic więc dziwnego, że tyle skuszonych obietnicą pikantnej rozrywki użytkowników postanowiło po nią sięgnąć.

Ciekawe tylko, jak długo potrwa ta fascynacją nową "Emmanuelle". Biorąc pod uwagę niską jakość filmu, powinien on szybko spaść z topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. A na pewno zlecieć z najniższego stopnia podium.

Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

