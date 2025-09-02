REKLAMA
To sci-fi widzowie nazywają najlepszym serialem na Prime Video

Już chwilę temu na Prime Video zadebiutował 4. i zarazem ostatni sezon "Upload". To komedia science fiction, którą użytkownicy platformy Amazona wprost kochają. Ba! W mediach społecznościowych zdarza im się twierdzić, że to najlepsza rzecz, jaką serwis ma subskrybentom do zaoferowania.

Rafał Christ
upload science fiction amazon prime video co obejrzeć
"Upload" nigdy nie było największym hitem Prime Video. A jednak od czasu premiery pierwszych odcinków, jeszcze w 2020 roku, zdobyło wystarczającą grupę fanów, żeby Amazon zdecydował się serial kontynuować. Doczekał się on łącznie czterech sezonów, z czego ostatni zadebiutował na platformie jakiś tydzień temu - dokładnie 25 sierpnia. W Polsce nie spotkał się z ciepłym przyjęciem, aczkolwiek udało mu się na chwilę wbić na listę najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju. Do czołówki nie dotarł, bo można go było znaleźć na ostatnim miejscu.

Nieco to dziwne. Wszyscy przecież wiemy, jak polscy użytkownicy Prime Video lubią odkrywać nowości serwisu. A w tym wypadku mówimy jeszcze o serialu z wyjątkowo mocnym i intrygującym konceptem. Akcja przenosi nas do niedalekiej przyszłości. Po śmierci można w niej uploadować swoją świadomość do cyfrowego nieba. To właśnie spotyka przedwcześnie zmarłego Nathana. Problem w tym, że nie stać go na taki luksus. Wszystko opłaca rodzina jego wciąż żyjącej dziewczyny, która wciąż próbuje narzucać mu swoją wolę. Zupełnie inaczej niż opiekujący się nim "anioł" - Nora.

Upload - opinie o sci-fi Prime Video

Każdy sezon "Upload" spotkał się z ciepłym przyjęciem od krytyków. Na Rotten Tomatoes kolejne odsłony serialu science fiction mają między 80 a 100 proc. pozytywnych recenzji. Widzowie podzielają te opinie. Świadczą o tym liczne wpisy w mediach społecznościowych, których namnożyło się po premierze finałowej odsłony produkcji Prime Video.

"Upload" to najlepszy serial Prime Video

Najlepszy serial na Prime Video? Hahahaha, no to wszyscy razem będziemy wkurzeni, że urywa się w takim momencie

Tak z niczego zacząłem oglądać "Upload" na Prime Video i bardzo mi się podoba

- czytamy na X (dawny Twitter).

Jak widać, fanów rozwścieczyło, że "Upload" kończy się tak nagle. Finałowy sezon składa się bowiem tylko z czterech odcinków, przez co wydaje się pośpieszny. Niemniej prócz frustracji widzowie czują też wdzięczność, że całą opowieść udało się dokończyć i bardzo serial Prime Video doceniają.

Niech was nie przeraża liczba sezonów "Upload". Nie jest to serial długi, bo 1. sezon ma co prawda 10 odcinków, ale kolejne liczą sobie już - kolejno - po siedem, osiem i wspomniane cztery epizody. Każdy z nich trwa po około 30 minut. Da się więc całość obejrzeć bardzo szybko. I po przywołanych w tym tekście zachwytach, wychodzi na to, że warto dla tej produkcji wygospodarować trochę czasu.

Rafał Christ
02.09.2025 08:46
