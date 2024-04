Nowa Godzilla pięknie ryczy w kinach. Kiedy premiera filmu online?

Poprzednia filmowa odsłona MonsterVerse zadebiutowała w zupełnie innych, nie tak jednak odległych, czasach. Z powodu pandemii "Godzilla vs. Kong" doczekała się premiery hybrydowej. Na pozostałych rynkach weszła tylko do kin, ale w Stanach Zjednoczonych tego samego dnia pojawiła się tak na wielkich ekranach, jak i HBO Max. Nie przeszkodziło jej to stać się hitem (na ówczesne warunki). Przy budżecie między 155 a 200 mln dol. zarobiła na całym świecie ponad 470 mln. Sequel był więc nieunikniony.



W międzyczasie MonsterVerse prężnie rozwijało się w kolejnych serialach. W zeszłym roku dostaliśmy całkiem udaną "Wyspę Czaszki" od Netfliksa, ale parę miesięcy później uniwersum zapukało w dno od spodu za sprawą okropnego "Monarch: Dziedzictwo potworów" od Apple TV+. Z głośnym rykiem podniosło się jednak w zeszłym tygodniu przy okazji kinowej premiery "Godzilli i Konga: Nowego imperium".