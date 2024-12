Jesteście już dorośli, a w tyłku macie laserowy kijek? No to nowe „Gwiezdne wojny” nie są dla was! „Załoga rozbitków”, czyli nowy serial „Star Wars” na Disney+, to podręcznikowe kino familijne dla całej rodziny. Jak wypadło to „Stranger Things” rodem z odległej galaktyki? Recenzja.