Akcja będzie rozgrywać się w erze Nowej Republiki, prawdopodobnie w pewnym momencie po 3. sezonie „The Mandalorian”. Może to rzecz jasna oznaczać pojawienie się znanych z innych seriali postaci, choć twórcy podkreślają, że nie powinniśmy spodziewać się żadnych szalonych cameo (Christopher Ford powiedział dosłownie: „Jude nie jest tak naprawdę Palpatine'em ani nikim w tym rodzaju). Całe szczęście.



Imię postaci Jude’a zostało ujawnione dość niedawno - znacznie później po zaprezentowaniu samego bohatera. Ponieważ tak niewiele o niej wiadomo, wydaje się prawdopodobne, że jego tożsamość jest istotnym spoilerem i zostanie odkryta dopiero z czasem. Być może zresztą „Jod Na Nawood” wcale nie jest prawdziwym nazwiskiem mężczyzny.



Co wiemy? Istotny jest fakt, że Nawood jest wrażliwy na Moc. Fani spekulowali, że może on być zbuntowanym Jedi, uczniem Sithów, a nawet klonem Palpatine’a (na szczęście ta ostatnia propozycja została zdementowana niemal dosłownie).



Opowieści z uniwersum wskazują, że dzieci Jedi często są wrażliwe na Moc. Możliwe, że w Mrocznych Czasach pewien uciekający przed Imperium Jedi ustatkował się, zasymilował i doczekał potomka. Jeśli to dziecko było również wrażliwe na Moc, jego rodzic mógł je wyszkolić, ale też nauczyć ukrywać się tak, by działać "poza radarem" i nie zostać złapanym przez wykwalifikowane jednostki. Ktoś taki jak Jod Na Nawood może być synem Jedi, który przetrwał czystkę - wyszkolonym, choć sam się za Jedi nie uważa. Konieczność pozostania niezauważonym tłumaczyłaby też poruszanie się po półświatku i zawieranie podejrzanych znajomości, jak te z serialowymi piratami.